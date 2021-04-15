Половина женщин в развивающихся странах не могут самостоятельно распоряжаться собственным телом
Почти половина всех женщин из развивающихся стран лишены права на "телесную автономию". То есть они не могут самостоятельно распоряжаться собственным телом.
Источник:ООН
Об этом заявляют специалисты Фонда ООН в области народонаселения, ссылаясь на свое последнее исследование. Они изучили результаты демографических и медицинских исследований в 57 странах (включая Украину).
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Женщины не могут распоряжаться собственным телом
- только 55% женщин из рассмотренных стран могут самостоятельно решать, стоит ли им обращаться за медицинской помощью, пользоваться контрацепцией или отказываться от секса;
- только в 71% стран существует гарантия доступа к услугам в области охраны материнства;
- только 75% стран юридически обеспечивают полный и равный доступ к противозачаточным средствам;
- только около 80% стран имеют законы, поддерживающие сексуальное здоровье и счастье;
- только около 56% стран имеют законы и комплексы мер, которые поддерживают всестороннее сексуальное образование.
Ограничения для женщин в разных странах / Фото: ООН
Также доклад подчеркивает:
- в 20 странах или территориях действуют законы "выйти замуж за своего насильника", по которым мужчина может избежать уголовного преследования, если женится на изнасилованной им женщине;
- в 43 странах нет законодательства, регулирующего проблему изнасилования в браке (изнасилование мужчиной);
- в более чем 30 странах ограничивается право женщин передвигаться вне дома;
- дети с инвалидностью почти в три раза чаще становятся жертвами сексуального насилия, причем наибольшему риску подвергаются девочки.
Женщина, которая имеет контроль над своим телом, скорее всего, будет иметь полномочия и в других сферах своей жизни. Женщина или девочка-подросток с ограниченной телесной автономией менее склонна контролировать свою жизнь дома, свое здоровье, свое будущее и менее настроена пользоваться своими правами,
– говорится в выводах ООН.
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