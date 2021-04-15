Почти половина всех женщин из развивающихся стран лишены права на "телесную автономию". То есть они не могут самостоятельно распоряжаться собственным телом.

Об этом заявляют специалисты Фонда ООН в области народонаселения, ссылаясь на свое последнее исследование. Они изучили результаты демографических и медицинских исследований в 57 странах (включая Украину).

Также на тему: Украинским геям и лесбиянкам разрешили быть донорами крови, – правозащитники

Женщины не могут распоряжаться собственным телом

только 55% женщин из рассмотренных стран могут самостоятельно решать, стоит ли им обращаться за медицинской помощью, пользоваться контрацепцией или отказываться от секса;

только в 71% стран существует гарантия доступа к услугам в области охраны материнства;

только 75% стран юридически обеспечивают полный и равный доступ к противозачаточным средствам;

только около 80% стран имеют законы, поддерживающие сексуальное здоровье и счастье;

только около 56% стран имеют законы и комплексы мер, которые поддерживают всестороннее сексуальное образование.

Ограничения для женщин в разных странах / Фото: ООН

Также доклад подчеркивает:

в 20 странах или территориях действуют законы "выйти замуж за своего насильника", по которым мужчина может избежать уголовного преследования, если женится на изнасилованной им женщине;

в 43 странах нет законодательства, регулирующего проблему изнасилования в браке (изнасилование мужчиной);

в более чем 30 странах ограничивается право женщин передвигаться вне дома;

дети с инвалидностью почти в три раза чаще становятся жертвами сексуального насилия, причем наибольшему риску подвергаются девочки.

Женщина, которая имеет контроль над своим телом, скорее всего, будет иметь полномочия и в других сферах своей жизни. Женщина или девочка-подросток с ограниченной телесной автономией менее склонна контролировать свою жизнь дома, свое здоровье, свое будущее и менее настроена пользоваться своими правами,

– говорится в выводах ООН.