На такой шаг Польша идет потому, что время от времени "вылавливает" на пограничных пунктах пропуска по несколько инфицированных. Соответственно, страна испытывает потребность усилить защиту.
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Прививка во время пересечения границы с Польшей – близкая перспектива
На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson. Причину такого шага объяснил руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве Станислав Мазур.
Мы ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит и нашу защиту,
– сказал он.
И добавил, что инициатива вакцинировать работников на границе поступила от самих работодателей. Мол, они переживают из-за того, что во время производственного процесса случаются вспышки COVID-19, которые блокируют работу предприятия.
Действительно ли в Польше вакцину может получить любой, даже иностранец
Пересечь границу Польши с туристической целью в настоящее время невозможно. Для этого надо иметь весомую семейную причину или приглашение на работу от польского работодателя.
- Однако министерство здравоохранения Польши уверяет, что вакцинироваться в стране может каждый иностранец, который пересек границу законно.
- И для этого не нужно особых документов вроде разрешения на постоянное проживание или страховки. Нужно только направление от врача.
Такое же направление нужно и гражданам Польши. Но они получают от врача документ с номером PESEL, а иностранцы – с номером их паспорта. Пока что в Польше привиты 16 миллионов граждан, а вот иностранцев – лишь 11 тысяч.
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