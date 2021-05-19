На такой шаг Польша идет потому, что время от времени "вылавливает" на пограничных пунктах пропуска по несколько инфицированных. Соответственно, страна испытывает потребность усилить защиту.

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Прививка во время пересечения границы с Польшей – близкая перспектива

На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson. Причину такого шага объяснил руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве Станислав Мазур.

Мы ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит и нашу защиту,

– сказал он.

И добавил, что инициатива вакцинировать работников на границе поступила от самих работодателей. Мол, они переживают из-за того, что во время производственного процесса случаются вспышки COVID-19, которые блокируют работу предприятия.

Обратите внимание: дату начала вакцинации работников на пунктах пропуска через границу Польши пока не обнародовали.

Действительно ли в Польше вакцину может получить любой, даже иностранец

Пересечь границу Польши с туристической целью в настоящее время невозможно. Для этого надо иметь весомую семейную причину или приглашение на работу от польского работодателя.

Однако министерство здравоохранения Польши уверяет, что вакцинироваться в стране может каждый иностранец, который пересек границу законно.

И для этого не нужно особых документов вроде разрешения на постоянное проживание или страховки. Нужно только направление от врача.

Такое же направление нужно и гражданам Польши. Но они получают от врача документ с номером PESEL, а иностранцы – с номером их паспорта. Пока что в Польше привиты 16 миллионов граждан, а вот иностранцев – лишь 11 тысяч.