Польша планирует передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса после того, как страна сама получит определенное количество препарата.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Польша готова передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Он рассказал, что еще с середины лета 2020 года МИД и зарубежные дипломатические учреждения активно работают в странах – потенциальных производителях вакцин, чтобы установить прямые контакты не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывают такие препараты.

Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет про полтора миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей,

– рассказал Енин.

Енин поделился, что Минздрав Украины подписали ряд соглашений о неразглашении, за что пока что нельзя называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры по заключению контрактов на поставку вакцины.

Он также добавил, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой – МИД работает и в направлении Азии.

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