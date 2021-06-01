Польша начнет вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет

В Польше с 7 июня начнется вакцинация детей в возрасте 12–15 против коронавирусной инфекции препаратом производства Pfizer/BioNTech.

Как рассказал министр по вопросам вакцинации в Польши Михал Дворчик на брифинге вместе с министром здравоохранения Адамом Недзельским, прививки детям можно будет получить в обычных пунктах вакцинации.

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Благодаря решению Европейского агентства по лекарственным средствам и рекомендациям Медицинского совета мы приняли решение, что с 7 июня начнутся прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это 2,5 миллиона школьников,

– сказал Дворчик.

Он добавил, что прививки против коронавируса с сентября начнут проводить в школах.

Адам Недзельский считает, что Польша присоединится к программе Европейского союза по введению сертификатов вакцинации против коронавируса.

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Добавим, 29 мая Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вакцинировать препаратом от Pfizer/BioNTech детей от 12 до 15 лет.

Детей будут вакцинировать так же, как и взрослых, с интервалом в три недели.

О вердикте комиссии 31 мая сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди. Отныне страны ЕС получили зеленый свет для того, чтобы расширить программу вакцинации молодых людей.

Источник: твиттер Стеллы Кириакиди