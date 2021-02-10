Польша перепродаст 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украине
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС помогает Польше в перепродаже Украине вакцин AstraZeneca против коронавирусной инфекции.
Источник:24 канал
Домбровскис на брифинге в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Еврокомиссия поддерживает Польшу в перепродаже 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca Украине.
Читайте также Смогут ли украинцы выбирать вакцину для прививки против коронавируса
Напомним, что Украина получит в рамках международной инициативы COVAX 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer уже в феврале, а также от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021.
Мы с нетерпением ожидаем начала вакцинации в Украине в этом месяце. В то же время мы обеспокоены влиянием российской дезинформации относительно процесса вакцинации в Украине и готовы помочь противодействовать этой дезинформации и скепсису относительно вакцины,
– подчеркнул президент Еврокомиссии.
Президент добавил, что Еврокомиссия поможет с контрактными формальностями и с доставкой вакцины из Польши в Украину.
Однако, когда эти дозы вакцины смогут поступить, он не уточнил.
В придачу Еврокомиссия поддерживает Польшу в перепродаже 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca Украине. Контракты на закупку вакцины, подписанные ЕС, позволяют перепродажу без получения никакой прибыли,
– отметил Домбровскис.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью