Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС помогает Польше в перепродаже Украине вакцин AstraZeneca против коронавирусной инфекции.

Домбровскис на брифинге в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Еврокомиссия поддерживает Польшу в перепродаже 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca Украине.

Читайте также Смогут ли украинцы выбирать вакцину для прививки против коронавируса

Напомним, что Украина получит в рамках международной инициативы COVAX 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer уже в феврале, а также от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021.

Мы с нетерпением ожидаем начала вакцинации в Украине в этом месяце. В то же время мы обеспокоены влиянием российской дезинформации относительно процесса вакцинации в Украине и готовы помочь противодействовать этой дезинформации и скепсису относительно вакцины,

– подчеркнул президент Еврокомиссии.

Президент добавил, что Еврокомиссия поможет с контрактными формальностями и с доставкой вакцины из Польши в Украину.

Однако, когда эти дозы вакцины смогут поступить, он не уточнил.

В придачу Еврокомиссия поддерживает Польшу в перепродаже 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca Украине. Контракты на закупку вакцины, подписанные ЕС, позволяют перепродажу без получения никакой прибыли,

– отметил Домбровскис.

Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала