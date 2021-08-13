Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз AstraZeneca, но есть один нюанс
Источник:RMF
Польша перепродаст Украине вакцину против COVID-19 AstraZeneca. Она будет иметь короткий срок годности.
В общем перепродадут больше миллиона доз препарата. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
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Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе (2021 года – 24 канал) мы передадим первую партию – более 650 тысяч.
Всего мы планируем перепродать 1,2 миллиона доз,
– заявил замглавы польского Минздрава.
Какая причина
Ранее польские СМИ сообщали, что страна намерена продать Украине и Балканам препараты с кратчайшим сроком годности. При нынешних темпах вакцинации их использовать не успеют, поскольку темпы прививок в Польше резко замедлились.
Предыстория
- Ранее сообщалось, что Польша планирует поставить 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале 2021 года.
- Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже этого препарата Украине.
- Впрочем, страна не собирается продавать однодозовую вакцину Johnson&Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый долгий срок хранения.