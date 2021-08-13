Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз AstraZeneca, но есть один нюанс

Польша перепродаст Украине вакцину против COVID-19 AstraZeneca. Она будет иметь короткий срок годности.

В общем перепродадут больше миллиона доз препарата. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

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Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе (2021 года – 24 канал) мы передадим первую партию – более 650 тысяч.

Всего мы планируем перепродать 1,2 миллиона доз,

– заявил замглавы польского Минздрава.

Какая причина

Ранее польские СМИ сообщали, что страна намерена продать Украине и Балканам препараты с кратчайшим сроком годности. При нынешних темпах вакцинации их использовать не успеют, поскольку темпы прививок в Польше резко замедлились.

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