Польша планирует выдавать паспорта вакцинации после прививки от COVID-19: детали
Поляки, которые вакцинируются от коронавируса, смогут получить сертификат о подтверждении прививки после того, как получат вторую дозу вакцины. Такой документ будет предоставлять людям ряд преимуществ во время ограничений.
Как получить документ о вакцинации
После вакцинации подтверждение поступит в виде QR-кода. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, пишет Euractiv.
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QR-код можно будет скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения. Или же его можно распечатать в пункте вакцинации.
Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может пользоваться правами, на которые имеют право вакцинированные люди,
– пояснила Голавская.
Предложение по "паспортам" добавили в национальную программу иммунизации Польши, которую правительство одобрило в декабре 2020 года. В ней говорится о том, что вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования. Кроме того, им не придется изолироваться после контакта с больным коронавирусом человеком.
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