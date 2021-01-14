Поляки, которые вакцинируются от коронавируса, смогут получить сертификат о подтверждении прививки после того, как получат вторую дозу вакцины. Такой документ будет предоставлять людям ряд преимуществ во время ограничений.

Как получить документ о вакцинации

После вакцинации подтверждение поступит в виде QR-кода. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, пишет Euractiv.

Важно Второй год пандемии может быть тяжелее, – ВОЗ

QR-код можно будет скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения. Или же его можно распечатать в пункте вакцинации.

Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может пользоваться правами, на которые имеют право вакцинированные люди,

– пояснила Голавская.

Предложение по "паспортам" добавили в национальную программу иммунизации Польши, которую правительство одобрило в декабре 2020 года. В ней говорится о том, что вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования. Кроме того, им не придется изолироваться после контакта с больным коронавирусом человеком.

Обратите внимание! Кипр и Греция выступили за отмену карантина и других ограничений на въезд для путешественников, которые будут иметь "паспорт вакцинации".