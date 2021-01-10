Польша получит 29 тысяч доз вакцины Moderna от COVID-19: когда это произойдет
В Польше с 11 января 2021 года ожидают первые дозы вакцины Moderna американского производства. Сейчас в стране людей вакцинируют препаратом Pfizer и Biontech.
На это время в Польше ожидают поставку 360 тысяч доз вакцины Pfizer и Biontech. Об этом заявил глава Агентства материальных резервов Михал Кучмеровски, сообщает RMF 24.
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Однако 12 января 2021 года в страну поступит первая партия вакцины Moderna. Говорится о 29 тысячах доз.
По словам Кучмеровски, через 2 недели после поставки первой партии вакцины Moderna, Польша получит еще почти 40 тысяч доз препарата. Следующие 400 тысяч доз в Польшу доставят в феврале 2021 года, а затем еще около 360 тысяч в марте.
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К концу первого квартала мы ожидаем примерно 840 тысяч доз вакцины Moderna,
– подчеркнул он.
В канцелярии премьер-министра страны Матеуша Моравецкого сообщили, что в целом в Польшу уже доставили более 697 тысяч доз вакцины от COVID-19. В то же время прививки сделали уже более 200 тысячам человек.
Вакцина от COVID-19: что известно
- В начале января 2021 года в 35 странах мира было введено более 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.
- Сначала это делали благодаря препарату от Pfizer и BioNTech. Эффективность этой вакцины составляет 95%. Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Еще одна вакцина – AsrtaZeneca Оксфордского университета. Ее эффективность составляет в среднем 70%. Однако этот показатель вырос до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.
- В то же время эффективность препарата Moderna составляет 94,1%, а против тяжелой формы коронавируса – 100%. Раньше вакцина была слишком сложной для хранения. Однако ученым удалось увеличить ее срок годности при температуре от 2° до 8°C.
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