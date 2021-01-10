В Польше с 11 января 2021 года ожидают первые дозы вакцины Moderna американского производства. Сейчас в стране людей вакцинируют препаратом Pfizer и Biontech.

На это время в Польше ожидают поставку 360 тысяч доз вакцины Pfizer и Biontech. Об этом заявил глава Агентства материальных резервов Михал Кучмеровски, сообщает RMF 24.

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Однако 12 января 2021 года в страну поступит первая партия вакцины Moderna. Говорится о 29 тысячах доз.

Обратите внимание! Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует предоставить условное разрешение на продажу вакцины против COVID-19 от компании Moderna. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам Кучмеровски, через 2 недели после поставки первой партии вакцины Moderna, Польша получит еще почти 40 тысяч доз препарата. Следующие 400 тысяч доз в Польшу доставят в феврале 2021 года, а затем еще около 360 тысяч в марте.

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К концу первого квартала мы ожидаем примерно 840 тысяч доз вакцины Moderna,

– подчеркнул он.

В канцелярии премьер-министра страны Матеуша Моравецкого сообщили, что в целом в Польшу уже доставили более 697 тысяч доз вакцины от COVID-19. В то же время прививки сделали уже более 200 тысячам человек.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Польше обнаружили 1,38 миллиона случаев инфицирования. По состоянию на 10 января 2021 года в стране выздоровели 1,11 миллиона больных коронавирусом. В то же время умерли более 31 тысячи человек.

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