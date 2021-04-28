В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.

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Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь,

– говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши.

Польская сторона пообещала поставить в Украину вакцину против коронавируса "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.

При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривают возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые отправят в Украину.

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