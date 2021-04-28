В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.
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Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь,
– говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши.
Польская сторона пообещала поставить в Украину вакцину против коронавируса "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.
При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривают возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые отправят в Украину.
Что известно о вакцинации AstraZeneca в Украине
- Индия временно прекратила поставлять препарат Covishield (AstraZeneca) в Украину. Но главный санврач страны Виктор Ляшко заверил, что привитые препаратом обязательно получат вторую дозу.
- К слову, Европейская комиссия подала судебный иск против фармацевтической компании AstraZeneca за невыполнение контракта на поставку вакцины против COVID-19.