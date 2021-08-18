Что Польша предоставит Украине
Об этом заявил заместитель главы канцелярии польского президента Петр Чвик. Польша направила в Украину медицинское оборудование, 650 тысяч доз вакцины против коронавируса, несколько десятков тысяч литров дезинфицирующих средств, несколько миллионов медицинских масок, перчаток и фартуков.
Также на тему: Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз AstraZeneca, но есть один нюанс
Президент Анджей Дуда 24 августа официально во время своего зарубежного визита передаст оборудование, которое в составе большого конвоя отправляется в Украину,
– заявил Чвик.
Он подчеркнул, что этот жест является проявлением европейской солидарности, реализованной в регионе. И выразил радость, что Польша "может эффективно помогать соседям". Заместитель главы канцелярии добавил, что Украина является одним из стратегических партнеров, если речь идет о восточной политике.
Коронавирус в Польше: коротко
- Всего инфицировано 2 885 883 людей;
- Смертельные случаи 75 307;
- Всего введенных доз вакцины 35,5 миллиона;
- Количество людей, прошедших полную вакцинацию – 18,2 миллиона, это 47,5% всего населения страны;
- Из-за ограничений для невакцинированных людей, в Польше несколько раз организовывали протесты;
- Недавно в стране объявили о начале четвертой волны коронавируса
-