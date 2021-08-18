Польша предоставит Украине 20 грузовиков со средствами против коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев передаст официально средства борьбы с коронавирусом, которые в составе конвоя из 20 грузовиков 18 августа отправились в Украину.

Что Польша предоставит Украине

Об этом заявил заместитель главы канцелярии польского президента Петр Чвик. Польша направила в Украину медицинское оборудование, 650 тысяч доз вакцины против коронавируса, несколько десятков тысяч литров дезинфицирующих средств, несколько миллионов медицинских масок, перчаток и фартуков.

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Президент Анджей Дуда 24 августа официально во время своего зарубежного визита передаст оборудование, которое в составе большого конвоя отправляется в Украину,

– заявил Чвик.

Он подчеркнул, что этот жест является проявлением европейской солидарности, реализованной в регионе. И выразил радость, что Польша "может эффективно помогать соседям". Заместитель главы канцелярии добавил, что Украина является одним из стратегических партнеров, если речь идет о восточной политике.

Коронавирус в Польше: коротко