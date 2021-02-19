Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о третьей волне коронавирусной инфекции в стране.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский уверенно заявил, что в стране уже идет третья волна коронавируса.

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Совершенно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет,

– подчеркнул Недзельский.

Он добавил, что вопрос заключается в том, будет ли масштаб третьей волны таким, как в ноябре, или это будет меньшая волна.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Известно ли правительству Польши, как будет выглядеть Третья волна COVID-19

По словам министра, развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и важнейшим является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", – добавил он.

Добавим, что за минувшие сутки, 18 февраля, в Польше заявили о 8 777 новых случаев коронавирусной инфекции и 241 смерть.