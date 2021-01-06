Сразу 13 стран Евросоюза просят Еврокомиссию помочь странам Восточного партнерства получить вакцину от коронавируса.

Границы ЕС не будут в безопасности, если соседние страны не вылечатся от COVID-19. Об этом на своей странице в твиттере сообщил корреспондент Рикард Джозвяк.

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Соответствующее письмо с просьбой подписывали министры иностранных дел ряда стран ЕС.

Какие государства поддержали просьбу

Болгария;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Венгрия;

Латвия;

Литва;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Швеция.

О чем еще говорится в письме

Страны ЕС поддерживают инициативу Еврокомиссии по выделению вакцин для соседних стран. В частности, государств Западных Балкан.

Накануне саммита стран Восточного партнерства необходимо дать сигнал, который засвидетельствует о его стратегической ценности. Упрощенный доступ к вакцинам мог бы стать таким сигналом.

Лидеры и граждане стран Восточного партнерства должны оценить такой жест от ЕС.

Обратите внимание! Восточное партнерство – проект ЕС. Кроме его стран, туда входят Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Беларусь и Армения.