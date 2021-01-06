Польша и Венгрия: какие страны ЕС просят поделиться вакцинами с Украиной
Сразу 13 стран Евросоюза просят Еврокомиссию помочь странам Восточного партнерства получить вакцину от коронавируса.
Границы ЕС не будут в безопасности, если соседние страны не вылечатся от COVID-19. Об этом на своей странице в твиттере сообщил корреспондент Рикард Джозвяк.
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Соответствующее письмо с просьбой подписывали министры иностранных дел ряда стран ЕС.
Какие государства поддержали просьбу
- Болгария;
- Хорватия;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Венгрия;
- Латвия;
- Литва;
- Польша;
- Румыния;
- Словакия;
- Швеция.
О чем еще говорится в письме
- Страны ЕС поддерживают инициативу Еврокомиссии по выделению вакцин для соседних стран. В частности, государств Западных Балкан.
- Накануне саммита стран Восточного партнерства необходимо дать сигнал, который засвидетельствует о его стратегической ценности. Упрощенный доступ к вакцинам мог бы стать таким сигналом.
- Лидеры и граждане стран Восточного партнерства должны оценить такой жест от ЕС.
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