По информации Министерства здравоохранения Польши, в течение 27 июня в стране COVID-19 подтвердили у 52 человек.
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За сутки в Польше не было смерти в результате коронавируса
В то же время за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти в результате осложнений от коронавируса.
Всего с начала эпидемии в Польше COVID-19 диагностировали у более 2,8 миллиона человек, умерло почти 75 тысяч человек. Зато выздороветь удалось более 2,6 миллиона поляков.
Ситуация с карантином и вакцинацией от COVID-19 в Польше
- От 24 июня Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для людей, приезжающих из-за пределов ЕС с целью предотвращения распространения штамма коронавируса Дельта.
- Карантин могут не проходить полностью вакцинированные люди, а также дети до 12 лет, которые находятся под наблюдением вакцинированных родителей.
- В стране прививку от недуга уже сделали более 28,4 миллиона местных жителей, две дозы получили – более 12,6 миллиона человек.