В Польше впервые более чем за год – ни одной новой смерти от коронавируса

Впервые с начала эпидемии COVID-19 в Польше за сутки не зафиксировали ни одного летального случая от недуга. Всего с марта 2020 года коронавирус унес жизни почти 75 тысяч местных жителей.

По информации Министерства здравоохранения Польши, в течение 27 июня в стране COVID-19 подтвердили у 52 человек.

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За сутки в Польше не было смерти в результате коронавируса

В то же время за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти в результате осложнений от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Польше COVID-19 диагностировали у более 2,8 миллиона человек, умерло почти 75 тысяч человек. Зато выздороветь удалось более 2,6 миллиона поляков.

Ситуация с карантином и вакцинацией от COVID-19 в Польше