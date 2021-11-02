Мобильные пункты прививок разместили в специальных автобусах. Там можно вакцинироваться без очереди и предварительной регистрации.

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Местные власти уведомляли людей о возможности получить прививку на кладбище благодаря СМС-сообщениям. Также полякам раздавали соответствующие листовки и информационные материалы.

В Подкарпатском воеводстве такие мобильные пункты вакцинации на кладбищах были установлены в 10 городах. В частности, в Перемышле, Пшеворске, Жешуве и других.

Обратите внимание! В Польше по состоянию на 31 октября общее количество людей, которые получили все дозы, предусмотренные протоколом вакцинации, составляет 19 965 507.

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