Мобильные пункты прививок разместили в специальных автобусах. Там можно вакцинироваться без очереди и предварительной регистрации.
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Местные власти уведомляли людей о возможности получить прививку на кладбище благодаря СМС-сообщениям. Также полякам раздавали соответствующие листовки и информационные материалы.
В Подкарпатском воеводстве такие мобильные пункты вакцинации на кладбищах были установлены в 10 городах. В частности, в Перемышле, Пшеворске, Жешуве и других.
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