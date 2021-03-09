Из Чехии в Польшу на лечение приехала первая заболевшая COVID-19. Пациентку, подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, везли на автомобиле.

Женщину доставили из чешского города Усти-над-Орлицы в польский Рацибож Силезского воеводства. Важно Катастрофа с коронавирусом в Чехии: что пошло не так Сначала хотели воспользоваться вертолетом, однако потом решили все-таки взять авто. Что этому предшествовало Перед тем Чехия попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять пациентов с коронавирусом. В местных больницах была критическая ситуация.

В Польше заявили, что готовы предоставить инфицированным места во временных больницах, развернутых на юге страны.

Дело в том, что в течение последних недель в Чехии обострилась эпидемическая ситуация.

Возросло количество больных, нуждавшихся в госпитализации. Например, утром 5 марта их было 8 135. Кроме того, 1 735 нуждались в интенсивной терапии. Коронавирус в Чехии: статистика Согласно данным СНБО, с начала пандемии в Чехии заболели более 1,3 миллиона человек.

Около 1,1 миллиона Чехов уже выздоровели, однако более 22 тысяч больных умерли.