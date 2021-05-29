Михал Дворчик сообщил о запуске лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения.

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В лотерее выиграть можно деньги или авто. Принять участие в розыгрыше призов сможет любой вакцинированный от коронавирусной инфекции человек. Также можно получить ваучеры, электронные самокаты и другие призы. Так, в Польше взяли пример других стран, где уже организовали подобные программы.

Дворчик добавил, что каждый двухтысячный вакцинированный участник будет гарантированно получать 500 злотых (3750 гривен).

Также каждый участник будет иметь четыре шанса на выигрыш. Согласно программе, каждую неделю будет разыгрываться по 50 тысяч злотых (около 375 045 гривен), а каждый месяц – по 100 тысяч злотых (750 091 гривна).

"В финале будет разыграно дважды 1 миллион злотых (7 500 028 гривен)", – добавил он.

В Польше прогнозируют, что такая лотерея положительно повлияет на интерес к программе вакцинации.

Это большие деньги. Но это деньги, которые призваны помочь нам справиться с пандемией как можно скорее, как можно скорее провести вакцинацию большей части населения, потому что это единственный способ победить коронавирус,

– отметил руководитель канцелярии главы польского правительства.

На днях в США объявили победителя лотереи

Источник: твиттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine

В штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей вакцинировавшихся от коронавируса. Победительницей лотереи на 1 миллион долларов стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.



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