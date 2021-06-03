В Польше от коронавируса полностью вакцинировали более 7 миллионов человек

В Польше проживают около 38 миллионов человек. Более 7,3 миллиона из них уже полностью иммунизированы против COVID-19.

В эту статистику входят люди, получившие обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или же Johnson & Johnson (Janssen). Отметим, что последнюю вакцину необходимо вводить только 1 раз.

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Всего с начала вакцинальной кампании в Польше сделали более 20,5 миллиона прививок.

Руководитель канцелярии премьер-министра и правительственный уполномоченный по вопросам вакцинации Михал Дворжик признался, что в последнее время темпы вакцинации несколько замедлились. Сейчас вместо около 200 000 желающих в день на вакцинацию ежедневно приходят около 130 000 человек. Вероятно это из-за того, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.

Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит – это единственный способ преодолеть пандемию,

– отметил Дворжик.

При этом он добавил, что правительство не будет делать прививки обязательными.

К слову, недавно в Польше запустили лотерею для вакцинированных от COVID-19. Все для того, чтобы поднять уровень вакцинации в стране. Принять участие может каждый, кто сделал по крайней мере одну прививку.

Что можно выиграть в лотерее:

Каждый двухтысячный человек, участвующий в лотерее, гарантированно получит 500 злотых.

Каждую неделю будут разыгрывать 2 приза по 50 тысяч злотых, а также физические подарки, такие как топливные или страховые ваучеры и электроскутеры.

Каждый месяц на 2 вакцинированных будут получать по 100 тысяч злотых.

В финале розыгрыша двое участников выиграют миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам тоже предложат соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации. Первые 500 муниципалитетов, которые достигнут 75% вакцинации населения, получат 100 000 злотых.