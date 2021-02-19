Польша намерена перепродать нескольким странам, которые не входят в Евросоюз, 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Среди государств, которые могут получить препарат, – и Украина. Однако это произойдет только тогда, когда производители наладят поставки в саму Польшу.

Об этом проинформировал заместитель министра здравоохранения Польши Томаш Милковский.

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Вакцину AstraZeneca обещали в первом полугодии 2021

Сейчас Варшава приобрела у AstraZeneca 20 миллионов доз вакцины. 16 миллионов из них планируют использовать для иммунизации самих поляков. Еще 4 миллиона хотят перепродать Украине, Грузии и Албании.

В AstraZeneca обещали, что вакцины на польскую территорию поступят уже в первом полугодии 2021 года.

Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были надежды, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей,

– рассказал заместитель главы Минздрава.

Также сейчас идет работа над соглашениями, что позволит перепродажу вакцины. Их сторонами являются Польша, ЕС и третья страна.

Украинцев на третьем этапе могут прививать и в Польше

Отметим, что украинцы могут получить прививки и в самой Польше. Такое предусмотрено на третьем этапе национального плана вакцинации. Касаться это будет только тех людей, которые находятся в стране легально.

Для того, чтобы получить дозу вакцины, нужно будет показать только паспорт. Иммунизация будет происходить за государственный счет.