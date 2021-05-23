Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. В то же время отказались от уколов от COVID-19 почти 10 тысяч человек.

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Какие вакцины использует Польша

В Польше людей вакцинируют лекарством от четырех компаний. Речь о:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

Сейчас в стране в целом доставлен 18 920 620 доз препаратов от коронавируса. Также 16 055 доз вакцины утилизировали.

Обратите внимание! Иностранцы, легально проживающие в Польше, могут бесплатно вакцинироваться. Исследование проведенное в апреле – мае 2021 года показало, что более 30% иммигрантов не прочь воспользоваться этой возможностью.

Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко