Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. В то же время отказались от уколов от COVID-19 почти 10 тысяч человек.

Читайте также Польша ослабляет карантин: впервые за полгода открыли бары и рестораны

Какие вакцины использует Польша

В Польше людей вакцинируют лекарством от четырех компаний. Речь о:

  • Pfizer/BioNTech;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson&Johnson.

Сейчас в стране в целом доставлен 18 920 620 доз препаратов от коронавируса. Также 16 055 доз вакцины утилизировали.

Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко

  • По состоянию на 23 мая в Польше зафиксировали 2 миллиона 865 тысяч случаев COVID-19.
  • Победить смертельную инфекцию смогли более 2 миллионов 624 тысяч граждан. Умерли – 72 928 человек.
  • За прошедшие сутки, 22 мая, в стране обнаружили 1075 больных коронавирусом.

 