В Польше полностью вакцинировали от COVID более 5,5 миллиона человек

По состоянию на 23 мая в Польше сделали более 17,8 миллиона прививок от коронавируса. Прививочная кампания в стране началась в конце декабря 2020 года.

Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. В то же время отказались от уколов от COVID-19 почти 10 тысяч человек.

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Какие вакцины использует Польша

В Польше людей вакцинируют лекарством от четырех компаний. Речь о:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

Сейчас в стране в целом доставлен 18 920 620 доз препаратов от коронавируса. Также 16 055 доз вакцины утилизировали.

Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко

По состоянию на 23 мая в Польше зафиксировали 2 миллиона 865 тысяч случаев COVID-19.

Победить смертельную инфекцию смогли более 2 миллионов 624 тысяч граждан. Умерли – 72 928 человек.

За прошедшие сутки, 22 мая, в стране обнаружили 1075 больных коронавирусом.