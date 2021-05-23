В Польше полностью вакцинировали от COVID более 5,5 миллиона человек

По состоянию на 23 мая в Польше сделали более 17,8 миллиона прививок от коронавируса. Прививочная кампания в стране началась в конце декабря 2020 года.
Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. В то же время отказались от уколов от COVID-19 почти 10 тысяч человек.
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Какие вакцины использует Польша
В Польше людей вакцинируют лекарством от четырех компаний. Речь о:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson&Johnson.
Сейчас в стране в целом доставлен 18 920 620 доз препаратов от коронавируса. Также 16 055 доз вакцины утилизировали.Обратите внимание! Иностранцы, легально проживающие в Польше, могут бесплатно вакцинироваться. Исследование проведенное в апреле – мае 2021 года показало, что более 30% иммигрантов не прочь воспользоваться этой возможностью.
Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко
- По состоянию на 23 мая в Польше зафиксировали 2 миллиона 865 тысяч случаев COVID-19.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 2 миллионов 624 тысяч граждан. Умерли – 72 928 человек.
- За прошедшие сутки, 22 мая, в стране обнаружили 1075 больных коронавирусом.