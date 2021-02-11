В Польше с начала массовой вакцинации населения уже зафиксировано 11 летальных случаев. Добавим, что прививки получили более 1,7 миллиона человек.

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что летальные случаи после вакцинации против коронавируса могут быть связаны с другими причинами, а не от вакцины.

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Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента,

– ответил представитель МЗ Войцех Андрусевич.

Андрусевич отметил, что в случае появления побочных последствий у пациента после прививки происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины.

Они вместе должны установить, имеет ли смерть человека связь с вакцинированием.

Что известно о прививке против коронавируса в Польше

В Польше вакцинация началась с 27 декабря. Сделали прививки уже более 1,7 миллиона человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Вакцинацию начали с медработников и людей старшего возраста.

К слову, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС помогает Польше в перепродаже Украине вакцин AstraZeneca против коронавирусной инфекции.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала