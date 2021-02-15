В Польше прокомментировали возможную перепродажу Украине вакцины AstraZeneca
Польша получила запрос от украинского правительства относительно перепродажи вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Однако пока государство не осуществляло поставки.
Источник:Euractiv
О ситуации с вероятной перепродажей вакцин сообщили в польском министерстве здравоохранения.
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Польша на сегодня никому не перепродавала вакцины,
– заявили в Минздраве.
В польском министерстве отметили, что дозы для продажи в Украину не будут поступать из запасов, которые предназначены для поляков, включенных в национальную программу вакцинации.
Что известно о перепродаже вакцин Украине
- Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз помогает Польше в перепродаже Украине вакцин AstraZeneca.
- Речь идет о 1,2 миллиона доз вакцин китайской компании AstraZeneca.
- Однако чиновник не сообщил, когда именно вакцины будут поставлять в Украину.
Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала
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