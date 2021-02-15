Польша получила запрос от украинского правительства относительно перепродажи вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Однако пока государство не осуществляло поставки.

О ситуации с вероятной перепродажей вакцин сообщили в польском министерстве здравоохранения.

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Польша на сегодня никому не перепродавала вакцины,

– заявили в Минздраве.

В польском министерстве отметили, что дозы для продажи в Украину не будут поступать из запасов, которые предназначены для поляков, включенных в национальную программу вакцинации.

Что известно о перепродаже вакцин Украине

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз помогает Польше в перепродаже Украине вакцин AstraZeneca.

Речь идет о 1,2 миллиона доз вакцин китайской компании AstraZeneca.

Однако чиновник не сообщил, когда именно вакцины будут поставлять в Украину.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые дозы вакцины против COVID-19 Украина может получить 16–17 февраля. Так, до конца 2021 года наша страна должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.



Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала