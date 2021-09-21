О расширении списка людей, которым нужно три прививки против COVID-19 сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

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Кто получит третью дозу вакцины от коронавируса:

  • медики;
  • люди в возрасте от 50 лет.

Подать заявку на получение третьей дозы вакцины медики и люди старше 50 лет смогут уже с 24 сентября. А вот регистрация на бустерную прививку людей со слабым иммунитетом уже началась.

Что известно о бустерной вакцинации

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:

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