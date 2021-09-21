В Польше расширили перечень людей, которым будут делать три прививки против коронавируса
Источник:RMF24
В Польше решили расширить перечень тех, кому будут рекомендовать бустерную дозу вакцины против коронавируса. Ранее делать третью прививку рекомендовали лишь людям с ослабленным иммунитетом.
О расширении списка людей, которым нужно три прививки против COVID-19 сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
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Кто получит третью дозу вакцины от коронавируса:
- медики;
- люди в возрасте от 50 лет.
Подать заявку на получение третьей дозы вакцины медики и люди старше 50 лет смогут уже с 24 сентября. А вот регистрация на бустерную прививку людей со слабым иммунитетом уже началась.
Что известно о бустерной вакцинации
Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:
- в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки;
- вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавирус могут повлиять на эффективность;
- бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта в более 2,5 раза.
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