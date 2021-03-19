Стало известно, что люди в Польше, которые откажутся от вакцины компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации.

Так, в Польше некоторые люди, которые могли получить прививки вакциной AstraZeneca, отказались от ее приема.

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Поэтому осталось много неиспользованных доз, которые могли бы быть предложены другим людям, которые пока не имеют права на вакцинацию.

Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника,

– добавил представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

Андрусевич отметил, что также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, которые отказались от вакцины AstraZeneca", – отметил представитель Минздрава.

Напомним, что 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Также этой вакцину проводится массовая вакцинация в Украине.