Польская компания ML System создала устройство, которое позволяет выявить у человека коронавирусную инфекцию всего за 10 секунд.

Устройство анализирует дыхание человека и может показать результат всего за 10 секунд. Участие в презентации прибора взял и президент Польши Анджей Дуда.

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Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире,

– заявил Дуда.

По его словам, прибор не имеет аналогов в мире и быстро пройдет клинические исследования. Поэтому у него есть большие шансы выйти в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на коронавирусную инфекцию на этом аппарате и получил отрицательный результат.

Прибор действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку и со временем появляется результат.

Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь сообщил, что использование устройства сделает "революцию в борьбе с коронавирусом". Он надеется, что прибор войдет массовый обиход, ведь не требует специальных умений обслуживания.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала