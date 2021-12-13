В Польше также будут вакцинировать маленьких детей против коронавируса

Защитить себя от коронавируса теперь могут и маленькие поляки – от 5 до 11 лет. С разрешения родителей они могут привиться вакциной Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Вакцинация детей в Польше против коронавируса

Именно этот препарат рекомендовало использовать Европейское агентство по лекарственным средствам (ЭМА). В Министерстве здравоохранения Польши отметили, что правительство страны заключило контракт с производителем этой вакцины на поставку более одного миллиона доз в текущем месяце.

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Ранее использование Comirnaty было разрешено людям старше 12 лет. Дети в возрасте 5 – 11 лет с интервалом в три недели получат две дозы вакцины по 10 мкг – треть нормы для взрослых.

Тем временем в Европейском агентстве по лекарственным средствам отметили, что наиболее часто побочными эффектами от действия препарата являются повышенная утомляемость, головная боль, отек в месте укола, а также боли в мышцах и озноб. Однако она безопасна для здоровья.

Начать использование вакцины Comirnaty для детей от 5 лет планируют завтра в Люксембурге. Следует отметить, что Польша является одним из лидеров по темпам вакцинации населения. В настоящее время в стране против коронавируса привили более 80% жителей.

Вакцинация детей в Украине

В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса всех детей в возрасте от 12 лет.

Вакцинация производится препаратом Pfizer от Comirnaty.

Чтобы вакцинировать ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.

Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (например, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.

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