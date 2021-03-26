В Польше суточный прирост заражений коронавирусом установил новый рекорд. Впервые количество новых больных в стране – более 35 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Польши. За минувшие сутки зарегистрировали 35 143 новых больных.

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В стране уже третий день подряд рекордный показатель за все время эпидемии. 25 марта сообщили о более 34 тысячах заражений, 24 марта – почти 30 тысяч.

Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства (более 5 тысяч), а также Великопольское (более 4 тысяч), в остальных – менее 3 тысяч больных.

Также в стране провели рекордное количество тестов на коронавирус – около 107 700.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса в Польше умерли за сутки 443 человека. Из них 125 не имели других хронических болезней. В больницах находятся 27 779 больных COVID-19, из них 2 730 – в реанимации.

Ситуация с коронавирусом в Польше

Информация: github