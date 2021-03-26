В Польше третий день подряд рекордное количество больных коронавирусом
В Польше суточный прирост заражений коронавирусом установил новый рекорд. Впервые количество новых больных в стране – более 35 тысяч.
Источник:RMF24
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Польши. За минувшие сутки зарегистрировали 35 143 новых больных.
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В стране уже третий день подряд рекордный показатель за все время эпидемии. 25 марта сообщили о более 34 тысячах заражений, 24 марта – почти 30 тысяч.
Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства (более 5 тысяч), а также Великопольское (более 4 тысяч), в остальных – менее 3 тысяч больных.
Также в стране провели рекордное количество тестов на коронавирус – около 107 700.
За минувшие сутки от осложнений коронавируса в Польше умерли за сутки 443 человека. Из них 125 не имели других хронических болезней. В больницах находятся 27 779 больных COVID-19, из них 2 730 – в реанимации.
Ситуация с коронавирусом в Польше
Информация: github
- Из-за стремительного роста количества заражений, с 20 марта и по меньшей мере до 9 апреля ввели ограничения.
- 25 марта правительство анонсировало новые ограничения, которые вступят в силу с субботы, 27 марта – закрывают детсады и парикмахерские, а также крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, в которых разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.
- Почти 3,3 миллиона жителей страны получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины, и более 1,7 миллиона – обеими дозами. В общем сделали 5 381 726 доз вакцин.
- С начала пандемии в Польше заразились более 2,1 миллиона человек, умерли более 50 тысяч.
- До конца апреля прививки первой дозой смогут получить около 7 миллионов человек.
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