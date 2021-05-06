Ограничение касается туристов из Южной Африки, Индии и Бразилии, прибывших в Польшу. Путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через 7 дней после возвращения в страну.
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Карантин сочтут пройденным, если тест будет делать медицинская диагностическая лаборатория.
Почему ввели ограничения для стран
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский отметил, что обязательный карантин для туристов из 3 стран связан с распространением новых штаммов коронавируса.
Люди, которые прибывают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены от карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней,
– заявил Недзельский.
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COVID-19 в Польше: последние новости
- В Польше с 4 мая возобновили работу торговых центров и магазинов. Однако обязательным условием для этого является соблюдение карантинных правил.
- С 15 мая в стране смогут принимать гостей рестораны и бары, но только на открытых площадках.
- На территории польского государства, по состоянию на 4 мая, подтвердили 16 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса вблизи городов Варшава и Катовице.
- Стоит заметить, что с начала пандемии COVID-19 в Польше обнаружили более 2,8 миллиона случаев инфицирования.