Ограничение касается туристов из Южной Африки, Индии и Бразилии, прибывших в Польшу. Путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через 7 дней после возвращения в страну.

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Карантин сочтут пройденным, если тест будет делать медицинская диагностическая лаборатория.

Почему ввели ограничения для стран

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский отметил, что обязательный карантин для туристов из 3 стран связан с распространением новых штаммов коронавируса.

Люди, которые прибывают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены от карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней,

– заявил Недзельский.

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