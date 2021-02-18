Во время третьего этапа вакцинации против COVID-19 в Польше будут прививать и граждан Украины, которые легально находятся в стране, но не имеют медицинской страховки.

Украинцев, которые легально находятся в Польше, будут вакцинировать на таких же условиях, как и поляков. Для прививки нужно будет показать паспорт.

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Иностранцы из третьих стран, которые легально находятся на территории Польши (например имеют карту временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны,

– сообщили в Минздраве Польши.

На каких условиях происходит вакцинация в Польше

Во время нулевого этапа в Польше вакцинируют медиков.

Во время первого этапа будут иммунизировать пожилых людей, учителей и работников силовых структур.

Во время второго – людей с хроническими болезнями и работников критических секторов экономики.

Вакцинация иностранцев будет проходить во время последнего, третьего этапа кампании. Тогда будут вакцинироваться все граждане Польши старше 18 лет, которые не были включены в график прививок во время предыдущих этапов.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, на начало 2020 года в Польше могли находиться примерно 1,3 миллиона граждан Украины. Статистика Управления по вопросам иностранцев Польши свидетельствует, что по состоянию на январь 2021 года у 244,2 тысячи граждан Украины есть карты временного и постоянного пребывания в РП.