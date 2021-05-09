Об этом отчитался премьер-министр правительства Польши Матеуш Моравецкий в фейсбуке. Он также объявил, что страна теперь начнет вакцинировать молодежь.

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Власти Польши отчиталась о 10 миллионах привитых

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 8 мая сообщил, что:

Первую дозу вакцины против коронавируса уже получили 10 миллионов поляков.

А 3,5 миллиона человек привиты против COVID-19 полностью (двумя дозами или вакциной, которую вводят только раз).

Кроме того, власти объявили о старте вакцинации для молодежи:

Уже с воскресенья, 9 мая, на прививку смогут записаться люди 2000 – 2003 годов рождения.

К концу же 2021 года Польша раздаст направление всем, кому нет и 18.

Всего в Польше, по данным портала Worldometers , за все время пандемии обнаружили более 2,8 миллиона больных COVID-19 (население страны, напомним, составляет чуть больше 38 миллионов человек).



Тем временем в Украине при примерно таком же количестве населения вакцинированных граждан по состоянию на 8 мая – 858 тысяч.