Об этом отчитался премьер-министр правительства Польши Матеуш Моравецкий в фейсбуке. Он также объявил, что страна теперь начнет вакцинировать молодежь.
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Власти Польши отчиталась о 10 миллионах привитых
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 8 мая сообщил, что:
- Первую дозу вакцины против коронавируса уже получили 10 миллионов поляков.
- А 3,5 миллиона человек привиты против COVID-19 полностью (двумя дозами или вакциной, которую вводят только раз).
Кроме того, власти объявили о старте вакцинации для молодежи:
- Уже с воскресенья, 9 мая, на прививку смогут записаться люди 2000 – 2003 годов рождения.
- К концу же 2021 года Польша раздаст направление всем, кому нет и 18.
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