В Польше зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии
За минувшие сутки в Польше зафиксировали почти 30 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Это является рекордом с начала пандемии с марта прошлого года.
Источник:Wirtualna Polska
Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский. Также в стране почти рекордное количество смертей от COVID-19.
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Новый рекорд в Польше
Мы еще этот порог 30 тысяч не пересекаем, но уже очень близко к нему. К сожалению, количество смертей тоже является таким же высоким, как было в январе – достигло 511 случаев,
– сообщил министр.
Недзельский добавил, что последние цифры побуждают серьезно задуматься над усилением карантинного режима. Он отметил, что правительство рассматривает вариант усиления карантина как на региональном, так и национальном уровнях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мазовецком (Варшава) и резко ухудшается в Силезском (Катовице) воеводствах.
Ситуация с коронавирусом в Польше
- Почти 3,3 миллиона жителей страны получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины, и более 1,7 миллиона – обеими дозами. Всего сделали 5 077 928 доз вакцин.
- Из-за стремительного роста количества заражений, с 20 марта и по меньшей мере до 9 апреля ввели ограничения.
- С начала пандемии в Польше инфицировались более 2 миллионов человек, умерли более 50 тысяч.
- До конца апреля прививки первой дозой смогут получить около 7 миллионов человек.
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