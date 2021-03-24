За минувшие сутки в Польше зафиксировали почти 30 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Это является рекордом с начала пандемии с марта прошлого года.

Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский. Также в стране почти рекордное количество смертей от COVID-19.

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Новый рекорд в Польше

Мы еще этот порог 30 тысяч не пересекаем, но уже очень близко к нему. К сожалению, количество смертей тоже является таким же высоким, как было в январе – достигло 511 случаев,

– сообщил министр.

Недзельский добавил, что последние цифры побуждают серьезно задуматься над усилением карантинного режима. Он отметил, что правительство рассматривает вариант усиления карантина как на региональном, так и национальном уровнях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мазовецком (Варшава) и резко ухудшается в Силезском (Катовице) воеводствах.

Ситуация с коронавирусом в Польше