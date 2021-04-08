За минувшие сутки, 7 апреля, в Польше обнаружили рекордное количество смертей в результате коронавируса. Всего за один день от недуга умерло 954 пациентов.

В сообщении говорится, что 241 человек умер непосредственно в результате коронавируса. При этом 713 пациентов умерли от сопутствующих с коронавирусом других болезней.

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В Минздраве Польши заявили, что нынешний прирост летальности является результатом задержки отчетов медицинскими учреждениями из-за "сезона отпусков".

Заметим, что последний раз самый высокий прирост смертности от коронавируса в Польше зафиксировали 31 марта. Тогда за один день в результате болезни умерли 653 человека.

Коронавирус в Польше: что известно