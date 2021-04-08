В Польше зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от COVID-19: почти тысяча за сутки
За минувшие сутки, 7 апреля, в Польше обнаружили рекордное количество смертей в результате коронавируса. Всего за один день от недуга умерло 954 пациентов.
Источник:Rmf24
В сообщении говорится, что 241 человек умер непосредственно в результате коронавируса. При этом 713 пациентов умерли от сопутствующих с коронавирусом других болезней.
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В Минздраве Польши заявили, что нынешний прирост летальности является результатом задержки отчетов медицинскими учреждениями из-за "сезона отпусков".
Заметим, что последний раз самый высокий прирост смертности от коронавируса в Польше зафиксировали 31 марта. Тогда за один день в результате болезни умерли 653 человека.
Коронавирус в Польше: что известно
- С начала пандемии в Польше обнаружили 2 499 507 больных коронавирусом. 56 659 из них умерли.
- 8 апреля страна сообщила о 27 887 новых случаев COVID-19. Больше всего из них в Силезии и Мазовии.
- 7 апреля правительство Польши приняло решение продлить карантин в стране на 9 дней. Поэтому ограничения будут действовать в стране минимум до 18 апреля.
- Министр здравоохранения страны Адам Недзельский предполагает, что в следующей статистике уже будут последствия празднования Пасхи.
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