В Польше зафиксировали первые смертельные случаи из-за Омикрона

В Польше зафиксировали первые смертельные случаи вследствие инфицирования штаммом Омикрон. Умершие не были вакцинированы.

Омикрон в Польше

Представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич также сообщил, что в стране выросло количество случаев инфицирования штаммом Омикрон.

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По его данным, в течение последней недели доля штамма Омикрон среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1 – 2,5% до 7 – 8%.

Первые жертвы Омикрона

Мы имеем по крайней мере два первых случая смерти среди инфицированных новой версией вируса – Омикроном,

– отметил Андрусевич.

Речь идет о двух случаях, которые зарегистрировали в Кракове. По данным представителя, умершие 92 и 85 лет не были вакцинированными.

По последним данным, в Польше выявлено 193 случая "Омикрона", больше всего – в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

Распространение и противодействие пандемии

В течение суток в Польше сообщили о более 7,7 тысячи случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли 19 человек. Общее количество жертв COVID-19 в Польше составляет почти 100 тысяч.

Полностью вакцинированные в Польше 21,2 миллиона человек. В частности, бустерную дозу получили 7,5 миллиона поляков.

Риски смерти вследствие инфицирования Омикроном

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об очень высоком риске распространения штамма Омикрон. Однако значительно легче течение заболевания и риск госпитализаций и смерти.

Впрочем, недавно в США тоже зарегистрировали первую смерть от этого варианта в стране. В Израиле сообщили о случае миокардита у инфицированного штаммом коронавируса Омикрон.

Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

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