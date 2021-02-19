В Польше зафиксировали первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса
В Польше обнаружили первый случай "южноафриканской" мутации коронавируса, которая считается очень заразной и от которой защищает известная вакцина компнаии AstraZeneca.
Источник:Onet.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сказал глава Минздрава Польши Адам Недзельский, который заявил, что и "британский", и "южноафриканский" штаммы являются элементами, которые "ускорят пандемические процессы в Польше".
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Недавно я получил информацию, что кроме британской мутации в Польше появилась также южноафриканская. Первый случай идентифицировано в лаборатории медуниверситета в Белостоке. Этот случай зафиксирован в окрестностях города Сувалки,
– сообщил Недзельский.
Ранее пресс-секретарь Минздрава страны Войцех Андрусевич сообщил, что в Польше 10% случаев инфицирования COVID-19 произошли из "британской" мутации коронавируса.
Такой вывод сделали польские ученые из Малопольского центра биотехнологии Ягеллонского университета в Кракове после исследования очередных образцов коронавируса, полученных от инфицированных людей.
Добавим, что за минувшие сутки, 18 февраля, в Польше заявили о 8 777 новых случаев коронавирусной инфекции и 241 смерти. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о третьей волне коронавирусной инфекции в стране.
"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", – подчеркнул Недзельский.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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