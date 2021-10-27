В Польше зафиксировали самый большой прирост больных с апреля

В Польше за прошедшие сутки зафиксировали более 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой показатель больных с апреля.

Ситуация с COVID-19 в Польше

Во вторник Министерство здравоохранения сообщило о 6 265 новых случаях коронавирусной инфекции. Известно, что 93 пациента с COVID-19 умерли.

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Прогноз заболеваемости

Прогнозируют, что через месяц количество новых случаев вырастет до 10 тысяч в день.

Вместе с тем, аналитики междисциплинарного центра математического моделирования Университета Варшавы рассчитали, что в первой половине месяца суточное количество больных может составлять до 25 тысяч человек.

Согласно последней модели, пик осенней волны придет в середине декабря. Затем, к Рождеству, количество инфекций будет медленно уменьшаться.

К слову, в октябре в стране продлили предыдущие ограничения, направленные на противодействие распространению коронавируса. Новые эпидемиологические меры решили не вводить, несмотря на рост зафиксированных случаев заражения COVID-19.