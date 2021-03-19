Стало відомо, що люди у Польщі, які відмовляться від вакцини компанії AstraZeneca, будуть тимчасово виключені з системи вакцинації.

Так, у Польщі деякі люди, які могли отримати щеплення вакциною AstraZeneca, відмовились від її прийому.

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Відтак залишилося чимало невикористаних доз, які могли б бути запропоновані іншим людям, що поки не мають права на вакцинацію.

Рішення щодо розширення цієї групи мають бути прийняті до понеділка,

– додав речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич.

Андрусевич зазначив, що також проводиться інтенсивний аналіз щодо розширення групи людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовились від вакцини AstraZeneca" – наголосив речник МОЗ.

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання. Також цією вакцину проводиться масове щеплення в Україні.