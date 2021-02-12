Польська компанія ML System створила пристрій, який дозволяє виявити у людини коронавірусну інфекцію лише за 10 секунд.

Пристрій аналізує дихання людини і можу показати результат лише за 10 секунд. Участь у презентації приладу взяв і президент Польщі Анджей Дуда.

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Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі,

– заявив Дуда.

За його словами, прилад не має аналогів у світі і швидко пройде клінічні дослідження. Відтак у нього є великі шанси вийти у масове виробництво.

Дуда повідомив, що сам перевірився на коронавірусну інфекцію на цьому апараті та отримав негативний результат.

Прилад діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря у трубку і згодом з’являється результат.

Директор компанії-розробника ML System Давід Цицонь повідомив, що використання пристрою зробить "революцію у боротьбі з коронавірусом". Він сподівається, що прилад знайде масовий ужиток, адже не вимагатиме спеціальних умінь обслуговування.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу