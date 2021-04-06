В Польшу доставили дополнительные дозы вакцины Pfizer
В понедельник в Польшу прибыла партия из 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Они распределяются по пунктам вакцинации.
Источник:Polskie Radio
Кроме того, в воскресенье, 11 апреля, Польша ожидает дополнительные партии вакцины AstraZeneka. В общем в течение апреля в Польшу должны доставить 7 миллионов доз вакцин против коронавируса.
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Согласно графику, в следующие недели апреля в страну доставят дополнительные дозы вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Также планируется первая поставка вакцины Johnson&Johnson.
В целом по состоянию на 6 апреля в Польшу доставили 8 078 060 доз вакцин против коронавируса, 7 186 140 из них доставили в пункты прививки.
Сейчас на складе есть 395 420 доз, 496 500 доз находятся на стадии реализации.
Вакцинация в Польше: что известно
- Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года.
- Пока в стране вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
- По состоянию на утро 6 апреля в Польше первую дозу вакцины получили 4 585 575 человек, а две дозы получили 2 073 334 жителя страны.
- Всего в стране использовали 6 658 909 доз вакцин против коронавируса.
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