В понедельник в Польшу прибыла партия из 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Они распределяются по пунктам вакцинации.

Кроме того, в воскресенье, 11 апреля, Польша ожидает дополнительные партии вакцины AstraZeneka. В общем в течение апреля в Польшу должны доставить 7 миллионов доз вакцин против коронавируса.

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Согласно графику, в следующие недели апреля в страну доставят дополнительные дозы вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Также планируется первая поставка вакцины Johnson&Johnson.

В целом по состоянию на 6 апреля в Польшу доставили 8 078 060 доз вакцин против коронавируса, 7 186 140 из них доставили в пункты прививки.

Сейчас на складе есть 395 420 доз, 496 500 доз находятся на стадии реализации.

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