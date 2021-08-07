В Полтаве за COVID-прививку будут раздавать билеты на футбольные матчи
7 августа 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов в фейсбуке
Полтавский футбольный клуб "Ворскла" призвал своих болельщиков вакцинироваться. Ценителям игры миллионов предлагают билеты на матчи за прививки против COVID-19.
Тикеты можно получить в центрах иммунизации, работающих в городе. Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на своей странице в фейсбуке.
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ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом из пяти полтавских центров вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа,
– отметил чиновник.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели – 2 258 532 человека;
- выздоровели – 2 190 686 пациентов;
- умерли – 53 085 граждан.
Обратите внимание! За прошедшие сутки, 6 августа, в Украине зафиксировали 1 054 случая заражения COVID-19.
- От осложнений инфекции умерли 20 человек.