В Полтаве за COVID-прививку будут раздавать билеты на футбольные матчи

7 августа 2021 , 17:53
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Олег Синегубов в фейсбуке

Полтавский футбольный клуб "Ворскла" призвал своих болельщиков вакцинироваться. Ценителям игры миллионов предлагают билеты на матчи за прививки против COVID-19.

Тикеты можно получить в центрах иммунизации, работающих в городе. Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на своей странице в фейсбуке.

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ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом из пяти полтавских центров вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа,
– отметил чиновник.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели – 2 258 532 человека;
  • выздоровели – 2 190 686 пациентов;
  • умерли – 53 085 граждан.

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 6 августа, в Украине зафиксировали 1 054 случая заражения COVID-19.

  • От осложнений инфекции умерли 20 человек.
Автор: Олег Васьків