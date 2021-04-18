Полтавщина 18 апреля получила первую партию вакцин от компании Pfizer-BioNTech. В область прибыло 1 170 доз лекарств от коронавируса.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал, уже в понедельник, 19 апреля, 132 человека из Горбановского гериатрического пансионата получат прививки. Будут работать две мобильные бригады, которые прошли соответствующее обучение.

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Полтавщина получила 1 170 доз вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer-BioNTech. Она содержит в себе молекулу, которая учит клетки вырабатывать коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа. Первыми этим препаратом будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых, далее – работников ГСЧС и пограничников,

– сказал глава ОГА.

Он также отметил, что в дальнейшем они будут заказывать очередную партию в несколько тысяч доз.

На Полтавщину поступила вакцина Sinovac

На этой неделе в Полтавскую область поступило 8 тысяч доз вакцины от компании Sinovac, которой будут прививать людей, имеющих проблемы со здоровьем. В частности, тех, кто не в состоянии передвигаться самостоятельно и находится дома, а также социальных работников, которые их обслуживают.

Также ею вакцинируют лиц, обеспечивающих работу ВНО, и контингент военных миротворцев. В ближайшее время область снова получит серию вакцины AstraZeneca – более 13 тысяч доз.

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 17 апреля, в Полтавской области сделали 76 прививок против COVID-19. В то же время зафиксировали 160 новых случаев заражения.



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