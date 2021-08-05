В Моршине против коронавируса вакцинировались 66% взрослого населения. Они прошли полный курс иммунизации, получив две дозы вакцины.

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Вместе с тем не менее 72,4% жителей города получили первую дозу препарата.

Статистика заболеваемости в Моршине

На данный момент в Моршине нет ни одного больного COVID-19.

Последний случай заражения вирусом в городе фиксировали 20 июня.

Какие вакцины использовали

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). В меньшинстве случаев прививки делали препаратами компаний AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Почему для эксперимента выбрали Моршин Этот город является бальнеологическим курортом, который выживает только за счет туристов. Если когда-то их приезжали тысячи, то во время пандемии их стало единицы. Именно поэтому выбор места для пилотного проекта пришелся на Моршин. Массовая вакцинация в городе началась 16 апреля.

К слову, за июнь-июль в Украине умерли 2 256 больных коронавирусом. Все они были непривитыми (только у 1 человека была прививка первой дозой).

За этот же период в Украине коронавирус обнаружили у 49 тысяч украинцев. Из них только 170 человек вакцинировались одной или двумя дозами. Такие данные журналистам предоставили в Центре общественного здоровья Украины.