В Украине есть возможность сделать прививку разными вакцинами против коронавируса. К примеру, первую прививку можно получить препаратами AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Pfizer-BioNTech, а вторую – вакцинами от Moderna или Pfizer-BioNTech.
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Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дія", если вакцинировались разными вакцинами
- Прежде всего необходимо обновить приложение в AppStore или Google Play.
- Далее следует нажать на "Услуги", после этого – "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат". В конце у вас попросят подписать согласие на передачу данных "Дія.Підписом".
- Когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.
Какие COVID-сертификаты доступны в Украине
Сейчас в Украине есть 2 типа сертификатов – внутренний и внешний. Внешний сертификат, то есть международный, генерируется после полного курса вакцинации и действует 365 дней. Его можно сгенерировать на портале "Дія" и скачать на телефон в формате PDF. По желанию документ можно распечатать.
Кроме этого, в Украине есть 2 вида внутренних COVID-сертификата: желтый и зеленый.
- Желтый можно получить после прививки первой дозой вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении "Дія", но пока только на iOS. Со временем будет и на Android.
- Зеленый сертификат выдается после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.