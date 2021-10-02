Как получить COVID-сертификат в "Дія", если делали прививки разными вакцинами

Теперь в приложении "Дія" можно сгенерировать COVID-сертификат тем людям, которые сделали прививку разными вакцинами. Еще до недавнего времени в приложении не было такой возможности.

В Украине есть возможность сделать прививку разными вакцинами против коронавируса. К примеру, первую прививку можно получить препаратами AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Pfizer-BioNTech, а вторую – вакцинами от Moderna или Pfizer-BioNTech.

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Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дія", если вакцинировались разными вакцинами

Прежде всего необходимо обновить приложение в AppStore или Google Play.

Далее следует нажать на "Услуги", после этого – "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат". В конце у вас попросят подписать согласие на передачу данных "Дія.Підписом".

Когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.

Какие COVID-сертификаты доступны в Украине

Сейчас в Украине есть 2 типа сертификатов – внутренний и внешний. Внешний сертификат, то есть международный, генерируется после полного курса вакцинации и действует 365 дней. Его можно сгенерировать на портале "Дія" и скачать на телефон в формате PDF. По желанию документ можно распечатать.

Кроме этого, в Украине есть 2 вида внутренних COVID-сертификата: желтый и зеленый.