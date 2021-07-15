COVID-сертификат – свидетельство того, что владелец или владелица документа не является носителем коронавируса. С его наличием легче поехать заграницу, в частности в страны ЕС.

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Где получить ковид сертификат

COVID-сертификат можно получить у семейного врача. Если декларации нет, то глава Минздрава Виктор Ляшко рекомендует выбрать себе специалиста.

Первое – это надо пойти и подписать декларацию с семейным врачом. Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививку,

– говорит Ляшко.

Он напомнил, что в постановление Кабмина уже внесли изменения, по которым COVID-сертификат будет действительным в течение 180 дней.

Трудности, которые могут возникнуть при получении документа

По желанию получить документ, можно столкнуться с проблемой. В пункте вакцинации могут некорректно ввести данные, что затруднит получение документа. Но Ляшко уверяет, что Минздрав работает над улучшением системы.

В чем сейчас проблема? Например, мы сделали прививку в центре вакцинации, затем пришли к семейному врачу, семейный врач вбивает в базе "Ляшко", а там было написано "Ляжко". И поэтому этих данных не видно в базе. Сейчас система подтянет несколько вариантов и врач уже сориентируется по инициалам, дате рождения, и выберет из перечня нужное,

– сказал министр.

Также Ляшко отметил, что в дальнейшем появится каталог вакцин, и медик не будет вводить все сам, а выберет препарат из перечня.

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Условия получения сертификата:

Если человек получил две дозы вакцины против COVID-19;

Если есть отрицательный ПЦР-тест (срок действия – 72 часа);

Если человек переболел COVID-19 и данные об этом внесены в электронную систему охраны здоровья (срок действия – 180 суток со дня получения лабораторного подтверждения).

В документе также будут содержаться данные о человеке, который получил его:

фамилия и имя;

серия и номер загранпаспорта;

данные о враче, который заполнял документ.

Получить сертификат можно бесплатно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.