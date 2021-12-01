Пациенты могут бесплатно получить неотложную помощь, пройти онкодиагностику, получить помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях и т.д. Однако не вся медицина бесплатна. В частности, пациенты должны платить за протезирование зубов, коррекцию зрения и массаж.
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Какие услуги в больницах не оплачивает государство
Пациенту нужно платить за следующие услуги:
- обследование, если у пациента нет направления врача.
Например, когда человек сам решил обследоваться или хочет обратиться к еще одному специалисту за альтернативным мнением.
- медицинские услуги в частной больнице, не предоставляемые по договору с НСЗУ;
- улучшенный сервис – отдельная палата в стационаре, улучшенное питание;
- профилактическое освидетельствование перед трудоустройством для взрослого пациента.
А также все услуги из перечня платных:
- лечебный массаж;
- анонимное обследование и лечение пациентов с болезнями, передающимися половым путем (кроме обследований на ВИЧ и СПИД);
- анонимное обследование и лечение больных алкоголизмом и наркоманией;
- лечение бесплодия, в частности, хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона;
- косметологические услуги;
- медицинские осмотры для получения визы или устройства на работу;
- коррекция зрения;
- протезирование, в том числе зубное, слуховое, глазное и т.д.
Оплачивать эти услуги нужно официально и по установленным тарифам в кассах медучреждений.
Как получить услуги бесплатно
Чтобы получить услуги по Программе медицинских гарантий бесплатно, пациент должен соблюдать несколько правил:
- Чтобы получить бесплатный список услуг на первичном звене, нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
- Чтобы получить лекарство по программе "Доступное лекарство" или инсулин, нужно иметь электронный рецепт.
- Пройти плановое обследование бесплатно можно по электронному направлению. Его выписывает врач.
- Всегда безвозмездно и без направления оказывается неотложная помощь. Даже если у пациента нет декларации с врачом первички.