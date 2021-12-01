Как получить медицинские услуги бесплатно, а за какие придется платить

Медицинским учреждениям, заключающим договоры с Национальной службой здоровья, государство возмещает средства за лекарства и услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.

Пациенты могут бесплатно получить неотложную помощь, пройти онкодиагностику, получить помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях и т.д. Однако не вся медицина бесплатна. В частности, пациенты должны платить за протезирование зубов, коррекцию зрения и массаж.

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Какие услуги в больницах не оплачивает государство

! По данным НСЗУ, в настоящее время более 3300 медицинских учреждений заключили договоры с НСЗУ. 2465 – это коммунальные учреждения, а также более 500 врачей-ФЛП и почти 300 частных клиник.

Пациенту нужно платить за следующие услуги:

обследование, если у пациента нет направления врача.

Например, когда человек сам решил обследоваться или хочет обратиться к еще одному специалисту за альтернативным мнением.

медицинские услуги в частной больнице, не предоставляемые по договору с НСЗУ;

улучшенный сервис – отдельная палата в стационаре, улучшенное питание;

профилактическое освидетельствование перед трудоустройством для взрослого пациента.

А также все услуги из перечня платных:

лечебный массаж;

анонимное обследование и лечение пациентов с болезнями, передающимися половым путем (кроме обследований на ВИЧ и СПИД);

анонимное обследование и лечение больных алкоголизмом и наркоманией;

лечение бесплодия, в частности, хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона;

косметологические услуги;

медицинские осмотры для получения визы или устройства на работу;

коррекция зрения;

протезирование, в том числе зубное, слуховое, глазное и т.д.

Оплачивать эти услуги нужно официально и по установленным тарифам в кассах медучреждений.

Как получить услуги бесплатно

Чтобы получить услуги по Программе медицинских гарантий бесплатно, пациент должен соблюдать несколько правил:

Чтобы получить бесплатный список услуг на первичном звене, нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Чтобы получить лекарство по программе "Доступное лекарство" или инсулин, нужно иметь электронный рецепт.

Пройти плановое обследование бесплатно можно по электронному направлению. Его выписывает врач.

Всегда безвозмездно и без направления оказывается неотложная помощь. Даже если у пациента нет декларации с врачом первички.

! Если вам отказывают в праве получить услугу бесплатно, хотя вы соблюдали все правила, сообщите об этом руководителю медицинского учреждения и НСЗУ.