Как получить медицинские услуги бесплатно, а за какие придется платить

1 декабря 2021 , 13:06
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Источник:

НСЗУ

Медицинским учреждениям, заключающим договоры с Национальной службой здоровья, государство возмещает средства за лекарства и услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.

Пациенты могут бесплатно получить неотложную помощь, пройти онкодиагностику, получить помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях и т.д. Однако не вся медицина бесплатна. В частности, пациенты должны платить за протезирование зубов, коррекцию зрения и массаж.

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Справка! По данным НСЗУ, в настоящее время более 3300 медицинских учреждений заключили договоры с НСЗУ. 2465 – это коммунальные учреждения, а также более 500 врачей-ФЛП и почти 300 частных клиник.

Какие услуги в больницах не оплачивает государство

Пациенту нужно платить за следующие услуги:

  • обследование, если у пациента нет направления врача.

Например, когда человек сам решил обследоваться или хочет обратиться к еще одному специалисту за альтернативным мнением.

  • медицинские услуги в частной больнице, не предоставляемые по договору с НСЗУ;
  • улучшенный сервис – отдельная палата в стационаре, улучшенное питание;
  • профилактическое освидетельствование перед трудоустройством для взрослого пациента.

А также все услуги из перечня платных:

  • лечебный массаж;
  • анонимное обследование и лечение пациентов с болезнями, передающимися половым путем (кроме обследований на ВИЧ и СПИД);
  • анонимное обследование и лечение больных алкоголизмом и наркоманией;
  • лечение бесплодия, в частности, хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона;
  • косметологические услуги;
  • медицинские осмотры для получения визы или устройства на работу;
  • коррекция зрения;
  • протезирование, в том числе зубное, слуховое, глазное и т.д.

Оплачивать эти услуги нужно официально и по установленным тарифам в кассах медучреждений.

Как получить услуги бесплатно

Чтобы получить услуги по Программе медицинских гарантий бесплатно, пациент должен соблюдать несколько правил:

  • Чтобы получить бесплатный список услуг на первичном звене, нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
  • Чтобы получить лекарство по программе "Доступное лекарство" или инсулин, нужно иметь электронный рецепт.
  • Пройти плановое обследование бесплатно можно по электронному направлению. Его выписывает врач.
  • Всегда безвозмездно и без направления оказывается неотложная помощь. Даже если у пациента нет декларации с врачом первички.
Важно! Если вам отказывают в праве получить услугу бесплатно, хотя вы соблюдали все правила, сообщите об этом руководителю медицинского учреждения и НСЗУ.
Автор: Анастасія Лукашевська