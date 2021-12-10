Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, люди с поддельными сертификатами часто обращаются за настоящей прививкой.
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Виктор Ляшко
“Но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный документ”.
Как вакцинироваться, если купил сертификат
Министр рассказал, что делать таким людям:
- Человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, но хочет получить прививку против коронавируса, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации.
- Врач вызывает полицию, она фиксирует наличие у лица фейкового документа, изымает этот документ на экспертизу и проводит соответствующие процессуальные действия.
- По данному факту следователи открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный сертификат, становится его участником.
- Как участник уголовного судопроизводства лицо может давать показания о том, как и где получил поддельный сертификат и "своим поведением всячески способствовать раскрытию преступления".
- Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд.
Кто получит наказание
Ляшко также подчеркнул, что освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, которые продавали сертификаты, или были организаторами и соучастниками таких преступлений.
Сейчас на рассмотрении в ВР находится законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Он предусматривает до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3-х лет за изготовление и продажу поддельных документов о прививках.